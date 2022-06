15 anos de Sacola Retornável Rede Vivo

O Grupo Libraga Brandão foi um dos pioneiros na criação e venda de sacolas retornáveis no Rio Grande do Sul, e ao completar 15 anos do primeiro exemplar, as marcas Rede Vivo e Rancho Atacadista apresentam, juntas, um novo modelo.

Através da utilização de sacos de farinha de 25Kg em ráfia, a Direção do Grupo percebeu neste material uma alternativa de matéria-prima resistente e sustentável. Já na campanha de lançamento da Sacola Retornável Rede Vivo, em 2007, foram confeccionadas mais de 1 milhão de unidades. “Neste primeiro momento conseguimos reduzir bastante o número de sacolinhas distribuídas em todas as nossas filiais”, relembra Jairo Libraga, diretor da empresa.

As filiais do Rancho Atacadista têm como prática não distribuir sacolas plásticas gratuitamente. Com esta postura, pode-se afirmar que, a cada mês,são distribuídas 96% menos sacolinhas em média, ao compararmos com uma filial Rede Vivo com a mesma média de clientes mensal, que tem como hábito a distribuição de sacolas plásticas de forma gratuita.

Nos últimos três anos, o Grupo Libraga Brandão produziu mais de 200 mil novas sacolas, e o novo modelo sai com tiragem de mais de 30 mil sacolas que terão vida útil de muitos anos. Mensalmente são vendidas nos supermercados Rede Vivo e Rancho Atacadista cerca de 5 mil unidades.

Sacola renovada

Já está disponível nos supermercados Rede Vivo uma nova sacola retornável, que mantém como foco principal a redução de sacolas plásticas circulando na sociedade. A mudança reforça também a valorização tradição gaúcha, intuito presente de forma constante nas marcas Rede Vivo e Rancho Atacadista. “A estampa tradicionalista tem como objetivo trazer ainda mais identificação entre o cliente e nossas marcas, trazendo maior referência a cultura de nosso estado”, explica a gerente de marketing do Grupo, Katiuscia de Oliveira.

Outras iniciativas

Recolhimento de Plástico e Papelão: Todos os anos, toneladas de plástico e papelão deixam de ir para o meio ambiente e vão para a reciclagem. São embalagens e caixas já sem uso para o supermercado, que assim ganham um destino limpo, virando novos produtos e reduzindo o impacto no meio ambiente.

Balcões Refrigerados Fechados: Os balcões refrigerados dos nossos supermercados possuem portas de vidro, permitindo ver e escolher os produtos com o balcão fechado, abrindo a porta somente na hora de pegar. Assim, a temperatura é preservada e o gasto de energia é menor.

Lâmpadas de Led: Para um consumo de energia mais eficiente, substituímos em nossos supermercados as lâmpadas mais antigas por lâmpadas LED, que produzem a mesma luz com até 80% de economia de energia.

Energia Sustentável: O Grupo Libraga Brandão busca sempre por alternativas sustentáveis para seus estabelecimentos, e recentemente ganhou, pela 4ª vez consecutiva, o Certificado de Energia Renovável, pela redução de 1.466,990 tCO2e em emissões no ano de 2021.

Fonte: Rede Vivo