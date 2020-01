14º Natal Iluminado da Quarta Colônia foi um sucesso

Depois de passar por Arroio do Só (Santa Maria), Dona Francisca, Silveira Martins, Restinga Sêca, Nova Palma e Faxinal do Soturno, o “Arte, Música e Magia no 14° Natal Iluminado da Quarta Colônia” figura como um dos grandes eventos de Natal do Rio Grande do Sul e o maior do Região Central do Estado nesses 14 anos. Promovido pela Fundação Ângelo Bozzetto entre os dias 13 e 23 de dezembro passado, os espetáculos envolveram cerca de 300 pessoas que participaram com muito empenho para proporcionar lindas apresentações natalinas.

Com 10 anos de atividades, a Fundação Ângelo Bozzetto, entidade ligada à concessionária de energia elétrica Nova Palma Energia, com sede em Faxinal do Soturno, vem cumprindo o seu papel social com muito profissionalismo, qualidade e criatividade ao longo dos anos. Todo o trabalho desenvolvido com centenas de alunos da região e seus professores nas diversas oficinas como ballet, karatê, artes circences, entre outros, são apresentados aos milhares de pessoas que prestigiam os espetáculos natalinos. Esse engajamento cultural, econômico e de empreendedorismo faz com que empresas e instituições apoiem cada vez mais as ações desenvolvidas pela Fundação Ângelo Bozzetto.

Especialmente neste ano de 2019, período em que se comemoraram também os 60 anos de emancipação de Faxinal do Soturno, o Natal Iluminado da Quarta Colônia contou novamente com o apoio das Prefeituras, produtores culturais, empresas patrocinadoras como a Nova Palma Energia, Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda. (Camnpal) e a Romagnole, com o apoio do Sistema Pró-Cultura RS e pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Tudo isso comprova a seriedade e o comprometimento que a Fundação Ângelo Bozzetto tem perante a todas essas instituições.

Sabedora da responsabilidade em desenvolver culturalmente e socialmente toda uma região, o objetivo de sonhar novos caminhos é o lema adotado pela Fundação. Assim, a economia da região movimenta, gera novos empregos e dividendos para as cidades.

Com isso, destacam-se os belíssimos espetáculos, um desfile que contou com cerca de 300 pessoas, lindos figurinos, coreografias de arrancar aplausos do público e shows musicais, além dos grandiosos carros alegóricos que, com certeza, ficarão eternizados na memória das crianças e adultos que compartilharam este momento tão especial que foi o Natal Iluminado da Quarta Colônia.

Que essas parcerias de sucesso perdurem em 2020 e que o espetáculo natalino seja ainda maior. Se depender da Fundação Ângelo Bozzetto será. Esse é o nosso compromisso.

Desta forma, o evento de Natal se transforma numa grande oportunidade de todos exercitarem o aprendizado de um ano todo e de compartilharem com a comunidade momentos incrivelmente mágicos e emocionantes, na data tão significativa na vida de todos que é a comemoração do nascimento só Menino Jesus.