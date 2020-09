Votação da Consulta Popular será virtual e no final de outubro

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), confirmou as datas de votação da Consulta Popular 2020. Realizado totalmente de forma virtual no site www.consultapopular.rs.gov.br ou por SMS entre 26 de outubro e 3 de novembro de 2020, o processo vai encaminhar a aplicação de R$ 20 milhões em projetos para municípios das 28 regiões dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes).

Desse valor, R$ 10 milhões serão quitados em 2021, os outros R$ 10 milhões avaliados conforme a condição financeira de 2022.

O objetivo é fortalecer o desenvolvimento regional, valorizando demandas que ampliam o crescimento econômico, a ciência e a inovação em áreas como agricultura, infraestrutura e turismo.

A votação, que tradicionalmente ocorria em setembro, teve nova data em razão da pandemia de coronavírus. Nos próximos meses, serão realizadas assembleias públicas on-line, com o apoio e suporte do Fórum dos Coredes, para a definição dos projetos a serem votados pela população.

Cronograma

• 8 a 16 de setembro: assembleias iniciais

• 9 a 23 de setembro: assembleias regionais, microrregionais ou municipais

• 28 de setembro a 6 de outubro: assembleias ampliadas on-line (definição da cédula de votação)

• 8 a 12 de outubro: homologação das cédulas

• 26 de outubro a 3 de novembro: votação

Na região, as assembleias iniciais estão marcadas para os dias 15 e 16 de setembro. Dia 15, das 15h45min às 17h para os municípios da Região Central e no dia 16, para os municípios da região Jacuí Cetro, das 9h30min às 10h45min.

Abaixo os links para acompanhar as assembleias inicias

Região Central

https://meet.google.com/rtq-ttzx-wvw

Região Jacuí Centro

https://meet.google.com/uzk-bfxv-cgw

Fonte: Secretaria de Governança e Gestão Estratégica