Agroindústria do Caemborá estuda possibilidades de ampliação da estrutura

É na comunidade do Caemborá, aproximadamente a 28 km da sede do município de Nova Palma, que está localizada a Agroindústria Familiar “Sabor Especial”.

De propriedade da família de Gilberto Secretti, a agroindústria familiar já está legalizada há mais de um ano e tem como principal atividade o abate e processamento de suínos. Desde 2015 a agroindústria está cadastrada no Programa Estadual de Agroindústria Familiar (PEAF) e desde então vem se adequando para obter a legalização e consequentemente o Selo Sabor Gaúcho, que foi conquistado em julho de 2019.

A primeira produção foi para uma festa e a partir daí começaram a surgir as demandas para outros eventos como bailes, casamentos e também encomendas de consumidores finais.

Devido à qualidade do produto, sabor diferenciado e característico principalmente da cultura alemã, as encomendas foram aumentando. A necessidade de inovação também surgiu e foi aí que começou a ser produzido o famoso salame defumado que hoje é considerado o produto destaque. Mas a família não parou por aí, e também começou a ser produzido o salsichão suíno e salsichão misto, que leva carne suína e bovina.

De pensamento empreendedor e com o a adequação das novas legislações em nível municipal e estadual com relação às medidas sanitárias, ambientais e fiscais, Gilberto e sua esposa Delci, com o apoio das filhas, Alice e Aline, adequaram o espaço que já existia para a produção para o surgimento da Agroindústria “Sabor Especial”. O nome escolhido pela família leva a identidade da cultura alemã e italiana, além da dedicação do trabalho familiar que pode ser visto ao se chegar ao local.

Todo processo acontece na propriedade, do abate dos suínos até a comercialização, sempre com acompanhamento do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e também do médico veterinário da Cooperativa Camnpal que atua como responsável técnico pelo estabelecimento com o apoio da Emater.

A atividade tem dado certo e por isso na última semana uma equipe composta pelo SIM, Emater local, com o apoio do assistente técnico Regional da Emater, Eduardo Rigon Gelain, realizaram uma visita à agroindústria com o objetivo de verificar a ampliação e as adequações dos espaços que serão realizadas para atender a demanda crescente de produção e também para melhor atender clientes e visitantes no local.

Hoje a agroindústria produz a linguiça mista defumada, o salame defumado, o queijo de porco ou morcilla, o salsichão de frango e suíno, o queijo de porco, a banha, o torresmo a costela e ossinhos. E ainda produtos diferenciados como o salsichão de suíno com queijo e o salsichão suíno com azeitona.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma