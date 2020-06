Finalizada a obra da cobertura metálica ao lado do ginásio municipal de Paraíso do Sul

Tendo em vista os gastos elevados com aluguel de lonões e tablados para festas de aniversário do município (cerca de R$ 50.000,00), a Prefeitura de Paraíso do Sul decidiu pela construção de uma cobertura metálica ao lado do ginásio municipal, a fim de servir para todo e qualquer evento público dos paraisenses.

A obra foi concluída nesta semana, após cerca de dois meses de trabalho pela empresa S & F Indústria Metalúrgica LTDA. A empresa prestou os serviços na área da engenharia incluindo, mão de obra, materiais e disponibilização de equipamentos necessários para a execução da obra. A equipe da Secretaria de Obras auxiliou a empresa durante todo o processo de construção.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul