13ª Região Tradicionalista conta com nova coordenadoria

Na noite de 22 de março, o Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) realizou de forma virtual, a solenidade de posse dos 30 novos coordenadores regionais.

A 13ª Região Tradicionalista, que abrange 17 município e cerca de 80 entidades filiadas, terá como novo coordenador Luiz Marcos Pozzobon Junior, do DTG Noel Guarany, eleito em assembleia geral em 12 de janeiro, durante o 1º Encontro Regional de Patrões, no CPF Piá do Sul.

Integram a nova coordenadoria regional

– Coordenador: Junior Pozzobon,

– Vice-coordenador: José Antônio Garcia,

– Capataz Geral: Lorandi Maciel,

– Sota-capataz: Carla Machado,

– Agregado da Escrita: Everson Feltrin,

– Agregado das Pilchas: Paulo Simon,

– Agregado Fiel: Thiarla da Silva.

Junta Fiscal: Gabriel Figueiredo, Zeno de Souza, Tales Xavier, Sergio Brasil, José Valeomar da Silva.

Comissão Ética: Heuler Cechin, Paulo Ignacio, Janete Xavier,Luziara Netto, Dirceu Saidelles.

A Coordenadoria salienta o desejo de que os patrões sejam parte desta coordenadoria, auxiliando nesta jornada e destaca que assim que possível será marcada uma reunião online com os patrões da região, para debater assuntos de interesse coletivo.

Fonte: 13ª Região Tradicionalista