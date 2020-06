Capitel reconstruído no Caemborá foi abençoado em celebração

Na tarde de 13 de junho, o pároco de Nova Palma, padre Saulo Faccin realizou na região do Caemborá a benção de mais um capitel restaurado (no caso, totalmente reconstruído) no município nos últimos meses.

Sendo uma atividade ao ar livre, que oferece reduzido risco de contágio, e com os participantes tomando igualmente cuidados como evitar muita proximidade, além do uso da máscara, a ocasião foi celebrada pela comunidade, que em forma de mutirão concluiu recentemente a reconstrução do capitel de Santo Antônio, cujo original encontrava-se em mau estado de conservação e coberto pela vegetação.

O capitel de Santo Antônio foi erguido em 1948, por promessa do casal Ernesto e Maria Depellegrin.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma