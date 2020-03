12º Moto Migrantes abre a Semana do Município de São João do Polêsine neste final de semana

O 12º Moto Migrantes e o 1º Encontro de Carros Clássicos serão as atrações deste final de semana no município de São João do Polêsine. Centenas de motociclistas de várias partes do estado estão sendo esperados para os eventos que marcam a abertura das comemorações dos 28 anos do município de São João do Polêsine.

A programação inicia nesta sexta-feira, dia 13 de março, com recepção aos motociclistas, muita banana no cacho, mateada, salsipão 0800 e show com as bandas NR 86 e Poltergeist.

No sábado, dia 14, haverá palco livre pela manhã, ‘galetão dos Migrantes’, passeio motociclístico, abertura oficial com pronunciamento das autoridades e shows com Pássaro Baiano, Litoral Moto Show, e Banda Poltergeist.

No domingo, dia 15, terá café do Migrante, Chimarrão da Amizade ciom recepção carros antigos e fuscas, palco livre, show com Litoral Moto Show e com a Banda Dona Sanfona.

As festividades da Semana de São João do Polêsine seguem até o dia 29 março com uma variada programação que conta com: projeto ‘Conhecendo meu Município’, 1º Torneio Inter-Regional de Truco, 2ª Caminhada: Circuito “Pelos Caminhos do Imigrante”, Interseleções de Futsal Masculino Sub-37 e inauguração Praça da Paróquia São João Batista.