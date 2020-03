Prefeitura de Dona Francisca reedita decretos com medidas de prevenção ao coronavírus

A Administração Municipal de Dona Francisca, publicou nesta sexta-feira, dia 20, o Decreto 029/2020 que reedita os decretos nº 025 e 026/2020 que dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus.

Além da suspensão das aulas e do cancelamento de eventos com aglomeração de pessoas, o novo decreto determina a proibição das atividades e dos serviços privados não essenciais e o fechamento dos estabelecimentos comerciais e industriais, com exceção de farmácias, clinicas de atendimento na área da saúde, supermercados, agencias bancarias, restaurantes, locais de alimentação e postos de combustíveis.

Clique AQUI e acesse o decreto na integra.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca