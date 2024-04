11º Candeeiro da Canção Nativa movimentará o Centro de Eventos de Restinga Sêca nesta sexta e sábado

Depois de 15 anos, as atividades do Candeeiro da Canção Nativa de Restinga Sêca retomará as atividades nesta sexta-feira, dia 5, e no sábado, dia 6, no Centro de Eventos. Programação será transmitida pela Rádio Integração.

Nesta 11ª edição, participarão 16 canções selecionadas de um total de 540 inscritas, quando os artistas subirão ao palco para a interpretação, buscando a melhor avaliação por parte dos jurados. Durante o evento haverá ainda shows musicais com Analise Severo, Elton Saldanha, Nilton Ferreira e Grupo.

O 11º Candeeiro da Canção Nativa é uma promoção da Prefeitura de Restinga Sêca, Associação Restinguense de Preservação Cultural, juntamente com a Jesproart – Produções Artísticas Ltda. Evento tem financiamento do Governo do Estado do Rio Grande do Sul – Secretaria da Cultura – Pró-Cultura/RS LIC, Lei n° 13.490/10.

Programação:

Dia 5 – Sexta-feira

Horário – 19h30min

– Solenidade de abertura e show com Analise Severo

– Apresentação das 16 canções concorrentes

– Show com Elton Saldanha

– Divulgação das 12 canções classificadas para a final

Dia 6 – Sábado

Horário – 19h30min

– Abertura com vídeo “Candeeiro e sua história musical”

– Apresentação das 12 canções finalistas

– Show com Nilton Ferreira e Grupo

– Premiação das canções vencedoras