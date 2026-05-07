11ª Feira da Agricultura e Produção Familiar de Agudo inicia nesta sexta-feira

Promovida pela Emater e Prefeitura de Agudo, além do apoio de entidade parceiras, inicia nesta sexta-feira, dia 8, e seguirá até o domingo, dia 10, a 11ª Feira da Agricultura e Produção Familiar de Agudo com cobertura da Rádio Integração. Atividades serão realizadas no CTG Sentinela do Jacuí, com entrada gratuita.
Na programação está a realização do Seminário do Morango, com palestras e oficinas de orientações sobre a cultura, encontro das famílias integrantes do Programa Terra Forte, estações de forrageiras, secagem e armazenagem de grãos, apicultura, orientações sobre proteção de vertentes, exposição de aves, oficina de cortes de ovinos, almoço, shows artísticos e muito mais.
Programação
– Sexta-feira (08/05)
08h30min – Abertura da feira e inscrições Seminário do Morango
09h – Abertura – Histórico do morango no município – Kamila Santos (Emater
Agudo) e convidados
10h – Desafios da Adubação – Maicon Berwanger (Centro de Treinamento de
Teutônia Emater)
11h30min – Almoço
13h – Oficina: Morango e suas combinações em geleias – Andriéle Wansing
(Emater Agudo)
13h30min – Principais Pragas e doenças – Sandra Denardin (Emater Nova Palma)
14h10min – Controles alternativos: bioinsumos e homeopatia (Inocular e Luana
Tironi – Emater Agudo)
– Sábado (09/05)
09h – Encontro técnico com as famílias do Programa Terra Forte
11h30min – Almoço por adesão
13h – Exposição de carros antigos
14h – Oficinas Amor de mãe: Cjalcon e Wein Gless (Emater)
15h – Oficina de Cortes Ovinos (Emater)
16h30min – Fim de tarde com costelão ovino e show artístico
– Domingo (10/05)
Estações da Emater:
– BRS Capiaçu e Kurumi: alternativas de forrageiras para a propriedade
– Homeopatia
– Secagem e Armazenagem de Grãos
– Porco na Palha
– Credito fundiário
– Apicultura
– Proteção de vertentes