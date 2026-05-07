11ª Feira da Agricultura e Produção Familiar de Agudo inicia nesta sexta-feira

Promovida pela Emater e Prefeitura de Agudo, além do apoio de entidade parceiras, inicia nesta sexta-feira, dia 8, e seguirá até o domingo, dia 10, a 11ª Feira da Agricultura e Produção Familiar de Agudo com cobertura da Rádio Integração. Atividades serão realizadas no CTG Sentinela do Jacuí, com entrada gratuita.

Na programação está a realização do Seminário do Morango, com palestras e oficinas de orientações sobre a cultura, encontro das famílias integrantes do Programa Terra Forte, estações de forrageiras, secagem e armazenagem de grãos, apicultura, orientações sobre proteção de vertentes, exposição de aves, oficina de cortes de ovinos, almoço, shows artísticos e muito mais.

Programação

– Sexta-feira (08/05)

08h30min – Abertura da feira e inscrições Seminário do Morango

09h – Abertura – Histórico do morango no município – Kamila Santos (Emater

Agudo) e convidados

10h – Desafios da Adubação – Maicon Berwanger (Centro de Treinamento de

Teutônia Emater)

11h30min – Almoço

13h – Oficina: Morango e suas combinações em geleias – Andriéle Wansing

(Emater Agudo)

13h30min – Principais Pragas e doenças – Sandra Denardin (Emater Nova Palma)

14h10min – Controles alternativos: bioinsumos e homeopatia (Inocular e Luana

Tironi – Emater Agudo)

– Sábado (09/05)

09h – Encontro técnico com as famílias do Programa Terra Forte

11h30min – Almoço por adesão

13h – Exposição de carros antigos

14h – Oficinas Amor de mãe: Cjalcon e Wein Gless (Emater)

15h – Oficina de Cortes Ovinos (Emater)

16h30min – Fim de tarde com costelão ovino e show artístico

– Domingo (10/05)

Estações da Emater:

– BRS Capiaçu e Kurumi: alternativas de forrageiras para a propriedade

– Homeopatia

– Secagem e Armazenagem de Grãos

– Porco na Palha

– Credito fundiário

– Apicultura

– Proteção de vertentes