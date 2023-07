11ª Conferência Municipal de Assistência Social será realizada em Faxinal do Soturno

A Secretaria de Assistência Social de Faxinal do Soturno, juntamente com o Conselho Municipal de Assistência Social, promoverá no dia 10 de julho, a 11ª Conferência Municipal de Assistência Social.

O evento, que é aberto à comunidade, terá início às 8h30min até 11h30min e das 13h às 17h, e será realizado na Câmara de Vereadores de Faxinal do Soturno.

O encontro tem como objetivo discutir sobre a reconstrução do Sistema Único de Assistência Social (Suas) do município e, nesta edição, tratará do tema: “Reconstrução do Suas: o Suas que temos e o Suas que queremos”.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno