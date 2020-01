Nova Palma Energia já alertava, desde 2009, sobre problemas energéticos na região

As constantes quedas de energia elétrica e apagões na região nos últimos dias reforçam ainda mais o pedido de urgência por parte da Nova Palma Energia quanto a finalização da obra da subestação Candelária 2, de responsabilidade da empresa Transmissora de Energia Sul Brasileira e CEEE Geração e Transmissão (Tesb/CEEE-GT), que deveria ter entrado em operação ainda em 2013. Segundo a concessionária que distribui energia elétrica aos municípios da Quarta Colônia e região, o Vale do Jacuí Centro e Vale do Rio Pardo não possuem mais disponibilidade de energia para atender o aumento de carga.

Buscando alertar as autoridades responsáveis e os órgãos competentes sobre a gravidade do problema, a Nova Palma Energia encaminhou diversos documentos, relatórios e matérias jornalísticas que evidenciam o empenho da concessionária em resolver o problema de segurança energética na área de sua abrangência, sendo que, em 2009, destinou oficio para a Empresa de Pesquisa Energia (EPE), responsável por prestar serviços ao Ministério de Minas e Energia (MME) na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético brasileiro. Neste último, obteve como resposta que o aumento de carga já estava prevista na obra licitada de Candelária 2.

Diante da gravidade da situação que já se arrasta há anos, a diretora presidente da Nova Palma Energia, Mariza Bozzetto, encaminhou ao Promotor de Justiça de Faxinal do Soturno, Cláudio Estivalet Júnior, um ofício com documentos que comprovam a crise energética na região, onde as empresas distribuidoras de energia não possuem ingerência sobre o problema, dependendo da conclusão dessa obra de transmissão de energia, a subestação Candelária 2, no município de Candelária.

“Estamos enfrentando problemas há anos. No último verão houve pequenos apagões e muitas oscilações devido à sobrecarga, nos causando sérios prejuízos financeiros. Em alguns municípios, as empresas não puderam crescer em função da indisponibilidade de energia. As distribuidoras não possuem mais capacidade para atender as necessidades do atual sistema de energia elétrica ou aumento de carga. Tendo em vista o histórico de consumo e expansão do sistema dos últimos anos, existe a possibilidade de racionamento no fornecimento de energia”, destacou Mariza em ofício enviado ao Promotor de Justiça no mês de julho de 2019.

Atendendo ao pedido, foi realizada no último dia 13 de dezembro, uma reunião no Ministério Público e que contou com a presença do coordenador do Núcleo de Resolução de Conflitos Consumeristas (Nucon) e promotor de Justiça de Santa Rosa, Marcelo Augusto Squarça, e o coordenador do Centro de Apoio Operacional do Consumidor e da Ordem Econômica (Caocon), promotor de Justiça Gustavo de Azevedo e Souza Munhoz, e representantes da Tesb/Ceee-GT, da Nova Palma Energia, por meio de Mariza Bozzetto, e da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS (Agergs) que debateram uma solução para o problema decorrente do atraso na entrega da obra da nova subestação.

Durante o encontro, a empresa Tesb/CEEE-GT informou que a conclusão da obra da Candelária 2 está prevista para o próximo dia 24 de fevereiro, porém ainda falta a obtenção de licença de operação da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).