10º Almoço das Massas será no dia 8 de março em Restinga Sêca

O Rotary Club de Restinga Sêca definiu a data do 10º Almoço das Massas. Será no dia 8 de março, no Salão Paroquial Católico. O evento é realizado em parceria com a Ação Social Paroquial, aliando excelente gastronomia, homenagens e solidariedade.

Como já é tradição, durante o almoço será realizada uma homenagem aniversário de emancipação do município de Restinga Sêca, comemorados no dia 25 de março.

O cardápio terá massas, molhos diversos, lasanha, panquecas, saladas variadas, e o tradicional buffet de sobremesa, tudo preparado com muito carinho pelas integrantes da Ação Social Paroquial e do Rotary Club.

A renda é dividida entre o Rotary Club e Ação Social Paroquial e utilizada na manutenção dos projetos sociais desenvolvidos em prol da comunidade, entre eles, a compra de cadeiras de rodas, cadeiras de banho e outros equipamentos que são emprestados a quem necessita.