10ª Feira do Livro de Agudo acontece nesta semana

Com o objetivo de promover a leitura, a Feira do Livro Agudo acontecerá nos dias 13, 14 e 15 de abril no Volksgarten, junto à Praça da Emancipação.

A programação do evento incluirá palestras, sessões de autógrafos, apresentações e oficinas culturais, e atividades lúdicas para as crianças e adultos. O evento chega a sua décima sétima edição e terá autor da obra “Dina & Gudo”, Roberto Rech, como patrono. Já os homenageados serão os escritores Rodrigo Keller (“Bem-vindo a Agudo”), Iolanda Wilhelm (Clube da Gurizadinha) e Djennifer Hoppe.

A programação acontece na quinta-feira, 13, e na sexta-feira, 14, com atividades das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h. Na quinta-feira, ainda, acontece à abertura oficial, a partir das 19h, com lançamento do Inventário Turístico de Agudo e apresentações artísticas. Já no sábado, o evento inicia pela manhã e a tarde será dedicada à cultura, com oficina de chimarrão, show da cantora Luiza Barbosa e apresentação dos uniformes escolares.

O tema da feira este ano é “Identidade Cultural de Agudo”, e o objetivo é destacar o papel que da diversidade de culturas do município, incentivando a formação de cidadãos mais críticos e conscientes. Para isso, serão evidenciais diferentes expressões culturais para promoção da valorização local e da inclusão social.

Conforme o Prefeito de Agudo, Luís Henrique Kittel, a Feira do Livro de Agudo é um momento para que a comunidade se aproxime dos livros, dos autores e da cultura em geral. “É uma oportunidade única de contribuir para a formação de um mundo mais educado e consciente”, destaca Kittel.

Está confirmada também participação de editoras e livrarias, que trarão títulos dos mais variados gêneros, desde obras de literatura clássica até lançamentos recentes de autores renomados. Além disso, a feira também contará com espaço de comercialização de produtos coloniais e artesanato local.

A expectativa é que a feira atraia um grande público, especialmente estudantes, professores e apaixonados da leitura em geral. A entrada, oficinas e atividades são totalmente gratuitas. Confira abaixo a programação completa.

13/04 – quinta feira

Das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h

Manhã

Show com Chiquinho Divilas

Animação Vivandeiros da Alegria

Oficina de Capoeira

Visitação à feira

Tarde

Oficina de Capoeira

Animação Vivandeiros da Alegria

Visitação à feira

Abertura Oficial às 19h

Patrono e Homenageados

Lançamento do Inventário Turístico de Agudo

Apresentações artísticas: Grupo de percussão Linguerre, GDFA Freundschaft, Invernada Artística do CTG, e Instituto de Arte e Cultura Raquel Melo.

14/04 – sexta feira

Das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h

Manhã

Oficina de Capoeira

Animação Vivandeiros da Alegria

Visitação à feira

Tarde

Dona Vilma Show

Oficina de Capoeira

Vivandeiros da Alegria

15/04 – sábado

Das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 18h

Manhã

Visitação a feira

Animação Vivandeiros da Alegria

Tarde

14h Musicalização infantil

Animação Vivandeiros da Alegria e Tertulino

Oficina de Chimarrão

16h Apresentação dos uniformes escolares

Show de encerramento, com Luiza Barbosa

Fonte: Prefeitura de Agudo