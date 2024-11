10ª Feira do Livro da Fundação Ângelo Bozzetto ocorre no final de semana, em Faxinal do Soturno

Neste final de semana, dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro, será realizada a 10ª Feira do Livro da Fundação Ângelo Bozzetto, em Faxinal do Soturno. Evento ocorre no estande da Nova Palma Energia na Exposição Feira Agroindustrial e Comercial de Faxinal do Soturno (ExpoFax), no Parque de Exposições.

Com o tema: “Da Quarta Colônia ao mundo: histórias e memórias que encantam”, o evento tem entrada gratuita e na programação está o lançamento de livros, sessão de autógrafos, contação de histórias, apresentações artísticas, brincadeiras infantis, decoração natalina, entre outras atrações.

A 10ª Feira do Livro é uma promoção da Fundação Ângelo Bozzetto, com patrocínio cultural da Nova Palma Energia.