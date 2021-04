100 dias de governo em Ivorá

A frente da Administração Municipal, de Ivorá há 100 dias, com o Lema “Juntos para Avançar”, o prefeito, Saulo Piccinin e o vice-prefeito, Jordano Moro, resumiram este período como o início da busca do compromisso, que é trabalhar para atender as necessidades de todos os ivoresnses. “Apesar da pandemia, que assola todos os brasileiros, estamos trabalhando unidos e na certeza de que buscamos o melhor para a nossa comunidade”, afirmaram os gestores, acrescentando que, em virtude do compromisso e dedicação de cada secretário, segue o relato de cada um.

Secretário da Administração e Finanças, Eno Frizzo: “Após ter tomado conhecimento da situação das secretarias, tem-se trabalhado em processos de prestação de contas. Verificamos que a receita prevista está se realizando, com o pagamento dos compromissos em dia. As duas secretarias são “secretarias meios” da administração e temos estabelecido muitos diálogos orientações para as demais. Já está sendo programado o pagamento do 13° salário e os vencimentos dos servidores foram reajustados no índice de 5,20%”.

Secretário de Obras e Serviços Públicos, Flávio Tonel: “Com relação a Secretaria de Obras, foram realizados trabalhos como: patrolamento de 90% das estradas gerais; foi inaugurada a galeria de água pluvial na Avenida General Osório; obras da galeria na Rua Pinto Bandeira quase concluídas, restando apenas detalhes para liberação do tráfego; foram reabertos vários acessos de propriedades rurais; feita uma revisão geral das máquinas da Secretaria; serviço de terraplanagem para construção; manutenção da RS- 348 com roçada, patrolamento e encascalhamento; obras do calçamento estão com 80% de execução, faltando uma quadra; construção de mata burros e vários bueiros para drenagem das estradas gerais e acessos secundários”.

Secretária de Saúde, Gabriela de Paula: “Campanha de Vacinação contra Covid-19 a todo vapor, muitos projetos sendo montados e aos poucos colocando em execução, muitas campanhas mensais sobre vários assuntos, referente a Saúde. Muito planejamento para tocar a Saúde de uma forma em que todo o cidadão ivorense se sinta prestigiado. O Sistema Único de Saúde (SUS) é um direito de todos”.

Secretária de Assistência Social e Habitação, Tânia Maria Velasco Cargnelutti: “Com relação aos atendimentos na Secretaria e no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), registramos 450. A equipe participou de vídeo-conferência, reuniões da Secretaria sobre o planejamento e andamento dos trabalhos e preparação das atividades de artesanato, que serão enviadas aos Grupos de Convivência. Também foram feitas as prestações de contas, referentes aos programas estaduais e federais e organização dos pedidos de licitações para as compras necessárias. Adquirido materiais informativos sobre o Covid-19 e Saúde da Mulher para serem entregues a estudantes e comunidade. Preparação para a Feira do Inverno e do Projeto “Padaria dos Sonhos”, que será desenvolvido entre a Secretaria, Fundação Antônio Menegueti e Igreja Assembleia de Deus”.

Secretária de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Cheila Zanon: “A Secretaria passou por um processo de reorganização da equipe administrativa e técnica. Reafirmamos a parceria a Emater-Ascar e já estamos trabalhando na reestruturação do programa de agroindústrias e na elaboração dos programas Mais Leite, Correção de Acidez e Fertilidade do Solo e de Aumento da Produtividade Agropecuária das propriedades rurais, entre outros. Reorganizamos, em parceria com a Secretaria de Obras, o atendimento com as máquinas no interior, compra anual de material genético para o Programa de Inseminação Artificial, bem como fizemos a aquisição de equipamentos para inseminação artificial e também programamos a reposição de nitrogênio líquido para todo o ano. Implantamos o cadastro das propriedades e realizamos as inscrições e a licitação do programa de horas máquinas terceirizadas, que atenderá mais de 250 famílias. Organizando a manutenção dos equipamentos da Patrulha Agrícola e trabalhando na elaboração do Plano Plurianual, em conjunto com as famílias dos agricultores. Realizamos a recondução do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Trabalhando no projeto de implantação da área empresarial, na busca do diálogo com os vereadores para que estes também venham a colaborar com ideias e propostas”.

Dirigente do Núcleo de Cultura, Desporto e Turismo, Edicléia Iensen Cherobini: “Seguimos com o projeto de recuperação do Acervo de Alberto Pasqualine e Rota das Esculturas. Aprovação de um projeto junto com a Secretaria da Educação com a Fundação Antonio Menegheti. Alteração da Lei do Conselho de Turismo, convênio com a UFSM através do NEAP para trabalhar o Plano de Manejo do Monte Grappa e das Cascatas, criação do Bosque da Memória, uma parceria entre Administração Municipal, UFSM e ONG Mira Serra, para homenagear as vítimas da Covid-19 e as vítimas da Kiss. Trabalhos junto ao Geoparque Quarta Colônia e parceria com a ASMC onde teremos uma rota ciclística passando por Ivorá”.

Secretária de Educação, Inês Simonetti Pase: “O dirigente Municipal de Educação tem por missão elaborar, implementar e gerir políticas públicas educativas, que garantam o desenvolvimento físico, social, econômico, político e cultural de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, como seres únicos e plenos. Para fazer acontecer este propósito foi planejado o início do Ano Letivo de 2021 em 22 de fevereiro e estruturado as escolas, com todos os protocolos de proteção e cuidados com a vida de todos os envolvidos em tempos de pandemia. Não podendo iniciar as aulas, como planejado, no formato híbrido e presencial, iniciou-se no modelo remoto, com visitas às famílias e entrega das atividades remotas, semanalmente, orientando-as da importância da busca e realização das atividades remotas. Também tivemos a contratação de três professores, através de Processo Seletivo. Orientação e acompanhamento dos planos de ação pedagógica, desenvolvidos nas escolas, visando minimizar o impacto em relação a construção das aprendizagens dos alunos”.

Fonte: Prefeitura de Ivorá