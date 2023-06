1° Forum da Água e Saneamento é realizado em Paraíso do Sul

Na noite da última quinta-feira, dia 22, ocorreu na Câmara de Vereadores de Paraíso do Sul o 1° Fórum da Água e Saneamento do município. Na ocasião, foram debatidos assuntos referentes a qualidade da água e a busca de soluções.

O evento iniciou com uma palestra do prefeito de Vera Cruz, Gilson Becker, onde ele apresentou o Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae). Em seguida, foi passado um vídeo que mostrou os problemas com a água em Paraíso do Sul e, logo após, foi formada uma mesa redonda onde participaram vereadores, Executivo municipal, prefeito paraisense Artur Ludwig, secretário municipal de Obras e Trânsito, José Luis da Silva Ferreira, prefeito de Vera Cruz Gilson Becker, a Promotora de Justiça Daniela Raiser, o químico da prefeitura, Milton Seiffert, e um representante da comunidade, onde foram debatidos temas referentes aos problemas relatados pelos munícipes das várias regiões de Paraíso do Sul.

Segundo a promotora Daniela, o problema existe sim e esse é um assunto de extrema importância, assim como compartilhar experiências de outros municípios que deram certo. Ela disse ainda que é preciso investir no Plano de Municipal de Saneamento Básico, deixar as diferenças de lado e unir esforços entre os poderes e a comunidade, ter conscientização pela parte da população e assim garantir uma água de qualidade.

“Esse foi o primeiro passo em busca de melhorias para a nossa água, sabendo que para se ter uma água de qualidade é preciso fazer programas e investir a longo prazo”, detalhou a promotora.

A presidente da Câmara de Vereadores, Kátia Helena Schlesner, encerrou o 1° Fórum da Água e Saneamento destacado a importância da união de esforços para realização de projetos na busca de emendas parlamentares, visando melhorias no setor da água.

Fonte: Câmara de Vereadores de Paraíso do Sul