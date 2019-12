​ Paraíso do Sul recebe emenda para Agricultura

Foi realizado dia 23 de dezembro, o pagamento de R$ 191 mil para o município de Paraíso do Sul. Os recursos foram empenhados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para aquisição de uma retroescavadeira.

O valor foi destinado de emenda do deputado federal Pedro Westphalen, após articulação do deputado Adolfo Brito juntamente com os vereadores do município, Ciro Jagnow, Eliseu Crumenauer e Breno Ronivon de Oliveira.

“Essa emenda foi um compromisso que o deputado federal Pedro Westphalen, juntamente com o deputado Adolfo Brito afirmaram com os vereadores de Paraíso do Sul. Destacamos a agilidade da liberação e o empenho dos deputados com o nosso município, o nosso mais sincero agradecimento”, afirmou o vereador Ciro Jagnow.

Fonte: Gabinete do deputado Adolfo Brito